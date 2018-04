Les pilotes souhaitent voir leur profession reconnue comme métier pénible

Les partenaires sociaux du secteur belge de l'aéronautique planchent sur une recommandation à adresser au ministre fédéral des Pensions Daniel Bacquelaine (MR), dans laquelle ils proposent de reconnaître le métier de pilote et celui du personnel navigant (hôtesses de l'air et stewards) comme métier pénible. Ce qui leur permettrait de partir plus tôt à la pension.