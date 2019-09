Les primes d'O'Leary passent tout juste en AG de Ryanair

"Ah! la Belgique..., Faire la grève est un hobby national"

L'activité belge de Ryanair devrait être épargnée par la restructuration. Interrogé, Michael O'Leary affirme que notre pays ne souffre pas de surplus de pilotes et que des avions ne seront pas supprimés tant à Bruxelles qu'à Charleroi (si la livraison des Boeing 737 MAXX n'est pas encore retardée).

Le discours du patron se corse quand on aborde la question sociale. "Ah! la Belgique..., vous avez de super joueurs de football comme Kevin De Bruyne ou Vincent Kompany. Mais vos syndicats..." Le ton est lancé. "Faire la grève est un hobby national, un passe-temps favori en Belgique. On a signé des conventions avec les syndicats et s'ils veulent discuter avec nous, il y a un processus à suivre", lit-on dans La Libre Belgique.

Le personnel a évoqué une éventuelle action le 27 septembre en soutien à leurs collègues britanniques, espagnols et portugais. La réponse de Michael O'Leary: "Les syndicats belges ont été très mal informés, car personne chez Ryanair en fera grève vendredi prochain. Donc je leur dis: si vous voulez être solidaires avec les gens au Royaume-Uni, au Portugal ou en Espagne qui travailleront, fermez-la (sic) et travaillez normalement."