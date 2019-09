Les retombées du contrat F-35 commencent à se concrétiser

3 questions à Thibauld Jongen, CEO de la Sabca

1/ Quelle est la portée de l’accord signé avec Lockheed Martin?

Sabca est reconnue par Lockheed Martin, ainsi que par ses filiales et ses partenaires, comme étant un fournisseur capable, qualifié et compétitif. Ce qui n’est pas négligeable. Mais nous n’avons pas de commandes pour autant. Maintenant, nous faisons partie de la banque de données. Même plus que cela: nous faisons partie d’une façon proactive des sociétés qui seront systématiquement consultées dans des appels pour des systèmes d’actuation (des servo-commandes de mécanismes), pour lesquels nous sommes reconnus par Lockheed Martin comme ayant tout ce qu’il faut comme bon pedigree.

Nous ne sommes pas euphoriques, mais les choses avancent, selon le calendrier établi dans le cadre des intérêts essentiels de sécurité (ESI). Nous sommes dans le calendrier prévu. Maintenant, ce ne sont pas des retombées gigantesques, mais on le savait dès le départ. Si on le regrette, il faut peut-être alors retourner au problème originel, à savoir la question de la participation belge à ce programme il y a quinze ans.

2/ Qu’espérez-vous obtenir en matière d’actuateurs et de servo-commandes, qui sont au cœur de cet accord?

Notre stratégie dans les actuateurs, c’est de pénétrer dans des marchés à plus gros volumes. Notre problème actuel, c’est que notre marché principal, c’est le spatial européen. Or, celui-ci n’est déjà pas un marché énorme, puisque nous parlons de quinze lancers par an. Mais en plus, c’est un marché en contraction. Nous voulons donc utiliser les compétences assez pointues développées dans le spatial pour les réinjecter dans l’aviation, militaire ou civile. Actuellement, nous ne faisons plus que des petites quantités de servo-commandes pour l’aviation et nous n’avons pas le design. Alors que dans le secteur spatial, nous sommes reconnus comme centre d’excellence pour les actuateurs pour les lanceurs.

3/ Mais comment pourriez-vous prendre pied dans le programme F-35?

Il ne faut pas oublier que même si l’avion est déjà en production et qu’il y a déjà une chaîne d’approvisionnement, cette dernière peut être remise en question pour plusieurs raisons. Par exemple, parce que des fournisseurs ne sont pas performants et doivent être remplacés. Soit parce qu’il y aurait une augmentation des cadences qui fait que le fournisseur actuel n’est pas capable de tenir les cadences et qu’il faut une double source. Soit encore parce que nous parvenons à démontrer que nous sommes meilleurs qu’un fournisseur déjà présent. Il peut aussi avoir des programmes d’amélioration des performances de l’avion. Par ailleurs, cet accord n’ouvre pas la porte qu’au F-35. On peut penser à d’autres plateformes, des hélicoptères, des lanceurs, etc. On a un ticket d’entrée.