Les syndicats de Brussels Airlines demandent une conciliation

Et la crise sanitaire n’aide pas. "Nous devons constamment adapter notre réseau et coller au plus proche de la demande. Au moindre changement de couleur, l’effet est immédiat. Du jour au lendemain, les gens ne veulent plus aller en Espagne, mais en Grèce, puis au Portugal. Quand un pays devient tout à coup vert, on doit prévoir des vols. Quand un pays devient rouge, les réservations diminuent directement et les annulations s’accumulent", détaille Wencke Lemmes, vice-présidente en charge de la communication de Brussels Airlines.