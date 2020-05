Les syndicats de Brussels Airlines regardent vers l'Allemagne

Après le conseil d'entreprise de ce lundi matin, il semble néanmoins que les choses ne seront pas simples. Plus de 100 questions ont été collectées lors de la phase 1 de la loi Renault, dite de consultation et d'information, lors de laquelle les syndicats peuvent poser interroger l'entreprise sur ses intentions.

Mais, côté syndical, les regards sont tournés vers l'Allemagne, où on attend toujours de voir quelle forme prendrait un sauvetage de Lufthansa par l'État. Un plan de sauvetage auquel tous les autres pays (Autriche, Suisse et Belgique) semblent conditionnés. "Tant que l’on ne sait pas si Angela Merkel va aider Lufthansa et si cet argent va pouvoir payer le plan social belge, on parle dans le vide", tance Didier Lebbe de la CNE. "L'Allemagne sera-t-elle prête à voir l'argent de son contribuable utilisé pour relancer une activité en Belgique", s'interroge le syndicaliste.