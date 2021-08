Les syndicats de Brussels Airlines vont sensibiliser le personnel aux règles de sécurité

Si grèves il y a à Brussels Airlines ce week-end, au pire, elles seront "du zèle". En cause, un manque d'effectifs car le personnel est à bout.

Les syndicats (CNE, Setca, CGSLB) représentant le personnel de cabine de Brussels Airlines (SN) se sont réunis dans la nuit de mercredi à jeudi pour envisager une série d'actions à entreprendre en attendant de revoir la direction lundi. En finale, la notion de grève a été écartée, mais, comme nous l'a confié ce jeudi Didier Lebbe (CNE), " le personnel sera sensibilisé aux règles de sécurité établies par les instances internationales et que doit respecter SN, en particulier en matière de temps de travail et de repos".

Le but est d'inciter dès aujourd'hui (les courriels sont prêts) le personnel à résister à la pression de la direction pour voler avec des temps de repos réduits et de respecter les règles à 100%. "Bien sûr, cela risque de perturber un peu les opérations car il faudra trouver du personnel de remplacement, faute de quoi les avions ne décollent pas ou alors en retard", affirme Didier Lebbe. Et d'ajouter: "Dans cet esprit, la proposition d'engager 20 ETP supplémentaires n'est qu'une nécessité opérationnelle, pas une faveur".