Les syndicats en justice contre Ryanair

ACV Puls et CNE passent par la case justice contre Ryanair. Un dossier de contestation collective va être déposé et les syndicats attaquent Ryanair pour non-respect de la loi Renault

De mémoire de syndicaliste, on n’avait jamais vu ça. « J’ai déjà mené une quarantaine de procédures Renault, mais ne pas savoir ce qu’est vraiment le plan de l’entreprise qui veut licencier après 4 mois de discussions, c’est du jamais vu ! », témoigne Hans Elsen, permanent syndical de l’ACV au sein de l’entreprise.

Malgré toutes les réserves des syndicats, Ryanair a en effet décidé d’aller de l’avant et de clôturer unilatéralement la phase 1 de la loi Renault. L’Echo apprend ce vendredi que les syndicats ont donc décidé de passer par la case judiciaire. Ils ont mandaté leur avocat pour déposer un dossier de contestation collective pour non-respect de la procédure Renault.

"Ryanair utilise la procédure Renault non pas pour diminuer le nombre de licenciements, mais pour continuer à faire pression sur les travailleurs afin de diminuer leur salaire." Didier Lebbe Permanent syndical à la CNE.

Depuis l’annonce de la volonté de licencier 84 personnes en Belgique en juillet, Ryanair a revu à la hausse par deux fois le nombre de jobs menacés. "Ryanair n’a jamais répondu à nos questions sur son business plan pour la Belgique, tout au plus sait-on qu’elle compte garder de 7 à 11 avions basés à Charleroi et 2 à Bruxelles cet été. Il y a une sacrée différence entre 7 et 11 avions", déplore Elsen. Ryanair a dit aux syndicalistes que les coûts salariaux du personnel de cabine belge sont les plus élevés de tout le réseau Ryanair. "Qu'ils le prouvent" rétorque Elsen. Pour rappel, Ryanair avait 17 avions à Charleroi et 4 à Bruxelles avant la crise.

Ryanair a toujours évité de rentrer dans les détails de ses projets pour la Belgique en se protégeant derrière le fait que la société est cotée à Dublin. "C’est n’importe quoi. Dans la plupart des restructurations, la maison-mère est cotée dans un pays ou un autre et on reçoit tout de même les informations", s’insurge Didier Lebbe, permanent de la CNE. Il rappelle au passage qu’un avion basé à Charleroi "représente 40 emplois et non 10 comme l’a déclaré le ministre Jean-Luc Crucke. Les 10 emplois représentent ceux perdus à l’aéroport, mais il ne faut pas oublier le personnel qui fait voler l’avion", insiste-t-il.

Procédure à revoir

Les syndicalistes estiment avoir de solides bases juridiques. Outre le manque de réponses à leurs questions, ils estiment que Ryanair "utilise la procédure Renault non pas pour diminuer le nombre de licenciements, mais pour continuer à faire pression sur les travailleurs afin de diminuer leur salaire". Ce qui n’est pas du tout l’esprit de la loi.

Ryanair avait décidé en début de pandémie qu’il fallait diminuer les salaires de 10% et s’applique donc à arriver à cet objectif coûte que coûte sur ses différents marchés. Les syndicalistes belges ont bien proposé des solutions via des départs volontaires, des congés sans solde sur base volontaire ou des contrats à temps partiel, mais ils n’ont jamais voulu discuter de diminution de salaire, tant que Ryanair ne jouait pas, selon eux, le jeu de la procédure Renault. Ils rappellent aussi que de nombreux travailleurs en cabine étaient déjà au minimum légal ou proche de celui-ci.

Un accord a été trouvé avec les pilotes, mais Hans Elsen rappelle "qu’il est plus facile de diminuer son salaire de 10 ou 20% quand on gagne 8.000 euros bruts par mois que quand on en gagne 1.900."

Les syndicalistes ont donc mandaté leur avocat pour une plainte à l’auditorat du travail. Dans le cadre de la loi Renault, ils ont aussi introduit une action au pénal afin d'être parés au moindre licenciement, explique Didier Lebbe.

30 jours après la clôture unilatérale de la phase 1 de la procédure Renault, soit le 23 décembre Ryanair pourrait théoriquement procéder à des licenciements. 176 emplois permanents sont menacés, alors que Ryanair a indiqué aux syndicats vouloir travailler avec des contrats temporaires l'été prochain. Le Forem a décidé de doubler cette période de 30 jours, mais pas le VDAB. Dans les faits, cela veut donc dire que des licenciements pourraient avoir lieu dès le 23 décembre à Zaventem, mais seulement à partir du 22 janvier à Charleroi. De tels licenciements seraient directement contestés en justice.

Toute cette affaire a, selon les syndicats, mis la lumière sur les limites de la procédure Renault. "Il faut protéger les travailleurs les plus faibles, comme les 55+ qui sont toujours les premiers à payer les crises. La loi Renault ne doit pas servir à faire pression sur les salaires, son but est de servir à éviter des licenciements. Le problème c’est qu’il y a des vides juridiques pour la fin de la phase 1 de la loi Renault", tacle Lebbe.

Recours de Ryanair au conseil d'État

"Depuis la fin des systèmes de préretraites, nous n’avons plus aucun tampon pour les travailleurs", regrette Hans Elsen. "Le système est plus strict aux Pays-Bas ou en France où ce sont les juges qui donnent la permission de licencier dans le cadre des restructurations. En attendant, les travailleurs sont donc payés. En Belgique, les travailleurs concernés n’auront droit à rien pendant la procédure. Il n'ont souvent pas les moyens de payer leur loyer sans leur salaire et qui devront rentrer dans leur pays", déplore Elsen.