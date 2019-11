Les voyageurs sénégalais plébiscitent la compagnie Brussels Airlines

Selon les internautes sénégalais, la compagnie belge est celle qui offre les meilleurs services, loin devant Air France-KLM et la compagnie nationale du Sénégal.

Un site sénégalais, " Au-Senegal.com ", a sollicité les internautes durant trois semaines pour connaître leur avis sur les transporteurs aériens qui desservent leur pays. Avec 29% des votes positifs, Brussels Airlines (SN) arrive largement en tête des compagnies les plus "appréciées". Le groupe Air France-KLM arrive en deuxième position avec 15%, puis Air Sénégal , Iberia et Emirates , chacune avec à peu près 4%.

Du côté des transporteurs considérés comme "à éviter", on trouve TAP Air Portugal (appréciée pour ses tarifs, mais pointée pour ses retards et le peu de considération envers les passagers), Royal Air Maroc et Air Algérie.