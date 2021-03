Liege Airport veut créer 7.000 emplois d'ici 2040

Dans sa présentation aux riverains, l'aéroport de Liège a dévoilé de grandes ambitions de croissance d'ici 2040 avec un tonnage et des vols plus que doublés.

L'aéroport de Liège, qui totalise environ 9.000 emplois directs et indirects, devrait en compter 16.000 d'ici 2040. C'est ce qui ressort du masterplan Liege Airport, dont l'aéroport a dû dévoiler les grandes lignes vendredi passé dans le cadre de l'étude d'incidence pour ses travaux d'extension.

Dans la présentation, il ressort que d'ici cette date, l'aéroport compte plus que doubler le tonnage. De 1,12 million de tonnes l'année passée, le masterplan prévoit que 2,5 millions de tonnes seront transportées à l'aéroport en 2040 et ce après avoir déjà connu une croissance annuelle moyenne de 9% sur les 20 dernières années. Au passage, le nombre de vols devrait passer de 30.000 à 65.000 par an à l'aéroport d'ici 2040.