Livraison des deux premiers exemplaires du Sonaca 200

Sonaca Aircraft a livré les deux premiers exemplaires de son Sonaca 200 , a annoncé mercredi l'entreprise wallonne. Il s'agit des écoles d'aviation Belgian Flight School et Air Academy New CAG , basées sur le site de l'aéroport de Charleroi, qui ont pris possession de ces premiers appareils monomoteurs biplaces développés et fabriqués par cette filiale de la Sonaca en Belgique.

Les contrats signés avec Belgian Flight School et Air Academy New CAG portent sur l'achat de 16 Sonaca 200 (en deux versions) au total, dont huit fermes (deux ont donc été livrés, NDLR) et huit autres sous option. Les six avions restants de la commande ferme seront livrés d'ici le printemps 2019.