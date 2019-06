Lockheed signe un premier accord concret en Belgique

Cet accord prolonge pour dix ans la reconnaissance par le constructeur américain de Sabena Aerospace comme centre de services agréé de l’avion de transport militaire C-130 Hercules de Lockheed Martin , à partir du moment où le dernier appareil belge de ce type sera retiré du service. Une extension qui devrait permettre à l’ex-filiale belge de Sabena Technics, qui a retrouvé son indépendance lors d’un management buy-out (MBO) en 2014, d’assurer la maintenance et la réparation de C-130 de l’Otan jusqu’en 2032 .

"Nous aurions perdu notre agrément en 2023 car Lockheed a pour principe de n’accorder cet agrément qu’aux sociétés des pays utilisateurs de l’appareil", a expliqué le CEO de Sabena Aerospace, Stéphane Burton, en précisant qu’il y avait environ un millier de C-130 en service dans le monde, hors ceux de l’US Air Force. "On sait comme cela que l’on peut investir et former des jeunes. Autre intérêt, cela permet de faire la jonction avec l’A400M d’Airbus".