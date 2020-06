Lufthansa obtient gain de cause à la Commission

La voie est dégagée pour l’aide allemande à Lufthansa. Après d’ intenses discussions entre Lufthansa, l’Allemagne et la Commission européenne , un accord a été trouvé dans la nuit de vendredi à samedi.

La Commission avait demandé que Lufthansa cède jusqu'à 20 avions et d'autant plus de slots. Un accord est finalement intervenu sur 8 avions stationnés représentant 24 créneaux (12 allers-retours) sur Munich et Berlin.