Lufthansa prévoit de nouvelles économies pour Eurowings

Lufthansa revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice opérationnel. Peut-on craindre des répercussions chez Brussels Airlines? A priori, non. Le problème se situe plutôt en Allemagne et en Autriche.

Lufthansa a publié dimanche soir un avertissement sur résultats qui a immédiatement eu pour effet une baisse du titre à la Bourse de Francfort. Il n’y a pas pour autant péril en la demeure: la marge Ebit de l’année fiscale devrait tourner entre 5,5% et 6,5% (au lieu de 6,5% à 8% lors de la dernière estimation), le bénéfice opérationnel étant revu à la baisse entre 2 et 2,4 milliards d’euros – contre 2,4 à 3 milliards. En cause, en particulier, une hausse du prix du fuel de 550 millions d’euros sur les premiers mois de l’année.