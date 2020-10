Lufthansa réduit encore sa capacité pour la saison d'hiver

Lufthansa réduit encore son offre hivernale alors que 125 avions supplémentaires resteront cloués au sol. On ne sait pas encore quelles en seront les conséquences pour Brussels Airlines .

Les cieux ne s'éclaircissent guère au dessus de Lufthansa . La compagnie aérienne allemande, maison mère de Brussels Airlines, se prépare cet hiver à suspendre davantage de vols et à réduire les heures de travail . Elle souligne que la pandémie continue à peser et à dissuader les gens de voyager.

"Il est inévitable de (...) mettre autant de zones que possible en 'hibernation' dès la la mi-décembre."

Au total, 125 avions de Lufthansa et de ses filiales (Eurowings, Swiss, Austrian et Brussels Airlines) viennent se rajouter à ceux qui allaient déjà rester au sol pendant l'hiver, annonce le directeur général Carsten Spohr dans une lettre adressée au personnel. "Nos plans initiaux étaient d'offrir à nouveau une capacité de 50% d'ici la fin de l'année. Ce n'est plus réalisable", explique-t-il.