Lufthansa sort les gros chiffres pour garder ses slots

Agitant le spectre de vols non nécessaires, Lufthansa demande plus de flexibilité pour garder ses slots en ces temps de pandémie. La concurrence est en embuscade.

18.000 "vols non nécessaires" pour Lufthansa, dont 3.000 pour Brussels Airlines , l’annonce de la compagnie allemande a de quoi faire frémir. Tous ces vols devraient voler "quasi à vide", ont indiqué plusieurs articles, pour permettre à la compagnie allemande de conserver ses " slots ", ces fameux droits d’atterrir et de décoller dans une série d’aéroports européens.

Première précision, on parle ici des "aéroports coordonnés", ces aéroports où la demande de vols dépasse l’offre possible . Un aéroport comme celui de Charleroi n’est par exemple pas coordonné. Il reste néanmoins concerné par ces règles de slots pour toutes ses liaisons avec des aéroports européens coordonnés.

50% minimum

Le 23 décembre, l’ACI précisait que dans les trois semaines suivant l’annonce du variant Omicron, le trafic a diminué de 20% et le remplissage des avions est passé de 66% à 54%.

La règle des 50% des vols opérés est encore trop élevée selon Lufthansa et sa filiale Brussels Airlines qui a même trouvé un allié de circonstance en la personne du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. Il a adressé une lettre à la commissaire européenne aux Transports, Adina Valean. Il estime que ces règles sont incompréhensibles d'un point de vue économique et écologique. Il demande d'abaisser encore le seuil d'utilisation des créneaux et d'offrir davantage de flexibilité aux compagnies aériennes.