Lufthansa vend ses activités de catering en Europe

Lufthansa avait annoncé en avril la vente "totale ou partielle" de LSG, sa filiale active dans le catering. Une activité qui doit faire face à de faibles marges sur un marché concurrentiel. Plus tôt dans l’année, le CEO de Lufthansa, Carsten Spohr, avait déclaré que le business de restauration de la compagnie aérienne souffrait du grand nombre de sites qu’il dessert, de coûts de personnel élevé et d’une exposition aux taux de change.

Deux repreneurs potentiels restaient en lice à l’issue d’un processus de vente aux enchères interminable, indiquent des sources proches du dossier: la société de restauration aérienne Gategroup, et son rival autrichien Do & Co. Et l’offre de Gategroup a dépassé celle de Do & Co.