Malgré le recul du low cost, Brussels Airport affiche une année record

→ Le low cost

→ Toujours plus de passagers

Au total, ce sont donc 24,8 millions de voyageurs -un record historique- qui ont arpenté les halls de Brussels Airport en 2017. Parmi eux, une part moyenne, et en croissance si l'on omet l'année 2016, de 19% sont en transit à Brussels Airport , entre autres grâce à son rôle de hub de Star Alliance.

Le nombre moyen de passagers par vol augmente par ailleurs "significativement": il était de 120 l'an dernier, contre 113 en 2015 et 2016, et même 77 en 2000.

→ Le fret

Le volume de fret a atteint son niveau le plus élevé en 10 ans avec 536.000 tonnes. Un phénomène en progression constante ces dernières années et qui est principalement dû à la forte croissance de DHL Belgium et à l'arrivée de plusieurs compagnies cargo ayant provisoirement délaissé l'aéroport de Schiphol (Amsterdam).