Michael O’Leary (Ryanair): "Les tarifs seront tirés vers le bas"...

Ryanair redécolle. Après trois mois et demi d’arrêt des activités, ce sont plus de mille vols quotidiens que la low cost va assurer. Cela ne représente toujours que 40% de la capacité normale pour un mois de juillet, mais 4,5 millions de passagers tout de même. Pour "booster" un peu la demande, Ryanair propose des tarifs d’appel à 20 euros pour des vols fin août et septembre. De Zaventem et Charleroi, plus de 90 lignes redémarrent, en particulier vers les zones touristiques (Espagne, Italie, Portugal…), mais attention, les conditions sanitaires sont strictes: port du masque obligatoire, réduction du nombre de bagages enregistrés, service à bord sans argent liquide, etc.