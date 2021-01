Moins de trafic aérien en 2020, mais plus de victimes de crashs

Le trafic commercial de passagers a chuté de quelque 70% l’an dernier. Il y a eu donc moins d'accidents, mais plus de victimes: 318 personnes sont mortes en avion en 2020.

Neuf crashs d’avions ont fait 318 victimes en 2020, selon le bureau d’études Jacdec de Hambourg. C’est 25 victimes de plus qu’en 2019, alors qu'il y eu 27 accidents aériens cette année-là. Difficile quand même de comparer ce qui n’est plus comparable. Selon l’Association du transport aérien international (Iata), le trafic aérien mondial a diminué l’an dernier de 70% à cause du Covid-19. Ce qui peut expliquer la baisse des accidents. Mais quid des victimes?

Dans un environnement aérien de plus en plus sécurisé, un crash majeur peut malheureusement faire exploser les statistiques et les interprétations. Ici, trois accidents ont joué un rôle majeur:

- En janvier, un Boeing 737-800 d’Ukraine International Airlines a été abattu au décollage de Téhéran. «Une erreur» de l'armée, ont reconnu les autorités iraniennes. 176 victimes sont à déplorer.

- En mai, un Airbus A320 de Pakistan Airlines s’est écrasé dans un quartier résidentiel de Karachi, faisant 97 morts. L’erreur est attribuée aux pilotes et au contrôle aérien. On parle ici d’approche non stabilisée.

- En août, un Boeing 737 d’Air India s’est trompé de piste à l’atterrissage et a dû s’abîmer au bout, faisant 21 victimes (sur 190). Encore une approche non stabilisée.

Manque d’entraînement

Le pilotage demande des entraînements constants – règlementairement contrôlés sur simulateurs, d’ailleurs. Si la reprise du transport aérien s’amorce, il faudra organiser le bon suivi des équipages de maîtrise. Probablement n’y a-t-il pas assez de simulateurs. L’Iata s’en inquiète et évoque les approches non stabilisées mentionnées ci-dessus pour demander aux transporteurs aériens de veiller à la formation des pilotes de retour dans le cockpit.

Du coup, les assureurs du transport aérien s’inquiètent eux aussi. Quels sont les risques, avec des pilotes "rouillés" aux commandes? Là aussi, des recommandations sur des heures d’entraînement ont été requises. À Brussels Airlines, comme dans d’autres compagnies, on a organisé des tournantes pour que tous les équipages puissent continuer à voler. Dès la reprise des vols, le CEO Dirk Vranckx nous expliquait qu’il eut été moins cher et plus facile de licencier, mais que la rotation des équipages était indispensable "pour la reprise des jours meilleurs".