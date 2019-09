Mouvement de grève chez Ryanair en Belgique le 27 septembre?

Le personnel de Ryanair basé en Belgique mènera une "journée d'action de solidarité internationale" le 27 septembre pour soutenir leurs collègues en grève dans plusieurs pays d'Europe. On ignore encore si l'action se transformera en grève ou non chez nous.

Ce mouvement a pour but de soutenir les grèves qui sont prévues dans plusieurs pays d'Europe ce jour-là, et les travailleurs belges de la compagnie aérienne à bas coûts pourraient se joindre au mouvement.

Pour rappel, la low cost irlandaise a annoncé durant l'été son intention de supprimer 900 emplois sur ses quelque 13.000 salariés et de fermer quatre bases en Europe. Depuis lors, la société fait face à plusieurs mouvements sociaux en Europe. Une grève a ainsi eu lieu au Royaume-Uni et d'autres mouvements sont à nouveau prévus à la fin septembre en Espagne, au Portugal et à nouveau au Royaume-Uni.