Naissance d’un géant du leasing aérien

AerCap reprendra à la fin de l’année son concurrent Gecas pour 30 milliards de dollars et gèrera ainsi une flotte de plus de deux mille cinq cents avions.

Secteur instable

Le secteur du leasing aérien est compliqué à évaluer, car il dépend évidemment de l’évolution du transport aérien en général. D’une part, la pandémie a multiplié les reports de livraisons d’avions commerciaux , surtout pour les long-courriers, quand il n’y a pas eu annulations, voire faillites des locataires. Mais d’un autre côté, les compagnies en manque de liquidités ont recours au "sale and lease back" (à des tarifs compétitifs, on imagine). Si bien, à lire Aengus Kelly, que la flotte mondiale des avions commerciaux aux mains des sociétés de leasing pourrait dépasser la barre des 50% d’ici à 2023, alors qu’elle était de 44% début 2020.

Tout ceci méritera vérifications, mais une chose est sûre, la nouvelle entité AerCap/Gecas aura une force de frappe plus importante pour négocier des tarifs chez les constructeurs aéronautiques et, en particulier, Airbus et Boeing. La nouvelle société combinée a 490 commandes fermes chez les deux constructeurs: 173 chez Boeing et 317 chez Airbus. Plus tard, lorsqu’AerCap négociera l’achat de 200 Boeing 737 Max ou autant d’Airbus A321 XLR, ce ne sera pas au même prix que si on en prend trois ou quatre!