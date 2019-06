"Ne pas poursuivre les réformes reviendrait à hypothéquer l'avenir de skeyes" (Johan Decuyper, CEO)

Le CEO de la société en charge du contrôle du trafic aérien belge skeyes, Johan Decuyper, annonce sa candidature à sa propre succession, chiffres à l'appui.

"Un passage nécessaire pour être compétitif au niveau européen." C'est de cette façon que l'administrateur délégué de skeyes, Johan Decuyper, qualifie le début d'année turbulent sur le plan social de la société alors qu'il présente, ce mercredi, d'excellents résultats pour l'année 2018.

6,6 secondes Les vols supervisés par skeyes n'enregistrent en moyenne que 6,6 secondes de retard.

Il est vrai qu'en termes de sécurité et de ponctualité, l'entreprise publique autonome rassure et impressionne, réussissant même à se classer parmi les meilleurs contrôleurs aériens du continent. À titre d'exemple, notons que les vols supervisés par skeyes n'enregistrent en moyenne que 6,6 secondes de retard. De plus, seuls 4 incidents impliquant la sécurité sont à déplorer pour l'année dernière malgré une hausse de près de 3% du trafic aérien mené par skeyes.

Une image forte ternie par les actions syndicales

Skeyes impressionne aussi par le soin apporté à son image. Depuis le changement de nom en novembre dernier, l'ex-Belgocontrol s'appuie sur la parité hommes-femmes, aussi au niveau décisionnel, son dévouement à l'innovation et la culture du résultat pour véhiculer une identité moderne, efficace et rassurante.

Malheureusement pour Johan Decuyper et son actionnariat, l'image fraîchement créée de skeyes est et restera inévitablement associée au conflit social qui déchire l'entreprise depuis près de 5 mois. Pas sûr que ces bons résultats suffiront à effacer les quelques 400 retards, annulations et autres perturbations enregistrées dans les divers aéroports du pays depuis le 22 février et le dépôt d'une liste de revendications par les représentants syndicaux chrétiens du personnel.