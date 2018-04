Nethys décroche le marché de l'électricité verte à Liège Airport

Nethys installera des panneaux photovoltaïques qui produiront 850 MWh par an via le modèle du tiers investisseur. Nethys investira environ 900.000 euros. Liege Airport économisera 100.000 euros sur sa facture.

Liege Airport poursuit sa politique d’économies d’énergie et de développement d’électricité verte. Selon nos informations, les instances de l’aéroport wallon ont validé l’attribution d’un marché public d’installation de panneaux photovoltaïques à la société Nethys . La société liégeoise a été choisie parmi 6 candidats soumissionnaires ( Luminus, Eneco, Coretec, Enersol, Green-Invest, Nethys ). " L’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères d’attribution est celle de Nethys ", indiquent les dirigeants de Liege Airport dans une note.

En effet, sur la base de 4 critères d’attribution (redevance, partage du risque, production minimale garantie, pénalité), Nethys a une cotation de 91,92 points sur 100, devant Luminus (87,98), Green-Invest (81,16) et Eneco (70,81). Le dossier est délicat en raison du fait que Nethys est l’actionnaire majoritaire de la société de gestion de l’aéroport wallon via le consortium NEB (Nethys, Ethias, Belfius). Plusieurs administrateurs étaient donc en conflit d’intérêts . C’est une assemblée générale extraordinaire excluant les administrateurs en conflit d’intérêt (ils se sont récusés) recommandée par une analyse juridique qui a validé le choix de Nethys.

Liege Airport réalise une bonne affaire avec l’offre de l’opérateur liégeois. Le marché étant basé sur le modèle de tiers investisseur, c’est Nethys qui financera les deux installations de panneaux PV d’une puissance respective de 990 kWc (kilowatt-crête) et de 55 kWc. Il se rémunérera via les certificats verts qu’il touchera de la part de la Région wallonne. Les deux installations produiront ensemble un total d’électricité de 850.000 kWh par an qui seront entièrement utilisés pour les besoins de Liege Airport. Les panneaux seront installés sur les bâtiments de l’aéroport. Les travaux représentent un investissement de quelque 900.000 euros (installation et maintenance). Il sera entièrement supporté par Nethys, lequel prévoit un retour sur investissement de l’ordre de 20% après 10 ans d’exploitation.