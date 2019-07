Objectif Bourse pour Virgin Galactic

La société de tourisme spatial de Richard Branson, Virgin Galactic, annonce son entrée en Bourse via une fusion avec une société cotée.

Virgin Galactic et SCH

Après la réalisation de cette transaction, la majorité des fonds en numéraire de SCH devrait être ajoutée au bilan de Virgin Galactic pour financer son fonctionnement et sa croissance.

Concrètement, Virgin Galactic va fusionner avec Social Capital Hedosophia (SCH) . Cette société d'investissements, cotée à New York, détiendra 49% de la société fusionnée dont la naissance est prévue au second semestre. La valeur totale de cette nouvelle entreprise est estimée à 1,5 milliard de dollars par ses fondateurs.

800 millions de dollars?

Dans un communiqué commun, SCH précise que son fondateur Chamath Palihapitiya va investir 100 millions de dollars supplémentaires dans la transaction et prendre la présidence de la nouvelle société fusionnée. George Whitesides restera directeur général de Virgin Galactic. "Après la réalisation de cette transaction, la majorité des fonds en numéraire de SCH devrait être ajoutée au bilan de Virgin Galactic pour financer son fonctionnement et sa croissance ", ont ajouté les deux partenaires.

Le montant exact injecté dans Virgin Galactic n'est pas précisé. Le Wall Street Journal, qui avait révélé l'information, évoque une somme de 800 millions de dollars . Quoi qu'il en soit, cet argent est le bienvenu pour Virgin Galactic . La société a levé plus d'un milliard de dollars depuis sa fondation en 2004 , principalement auprès de Richard Branson lui-même.

Un vol commercial bientôt ?

En février, le vaisseau de la compagnie, SpaceShipTwo, commandé par deux pilotes, s'est envolé à 89,9 km d'altitude et a franchi la frontière théorique de la limite de l'espace. Cette limite est fixée à plus de 80 km d'altitude, selon la définition américaine. La convention internationale établit toutefois la frontière de l'espace plus haut, à 100 km, à la "ligne de Karman". Le vaisseau a atteint une vitesse de Mach 3.0 lors de son ascension. Il a atterri sans incident au spatioport du désert de Mojave (sud-ouest des Etats-Unis).