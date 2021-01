"On saura d'ici l'été si l'aide à Brussels Airlines est suffisante"

Le patron de la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) Koen Van Loo était auditionné sur les conditions de cette aide et sur la santé de Brussels Airlines, alors que le secteur est plus que jamais cloué au sol. L’interdiction des voyages lui remet un nouveau coup. Koen Van Loo a indiqué que, pour le moment, Brussels Airlines était "on track" avec le business plan mis en place lors du sauvetage. Comprenez que la gestion de liquidité se déroule comme prévu avec des vols qui génèrent du cash, mais des coûts fixes qui font fondre la trésorerie.