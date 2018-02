Pagaille en vue sur les vols d'Air France ce jeudi

50% des vols long-courriers au départ de Paris seront annulés en raison d'une grève du personnel d'Air France. Les employés de la compagnie française réclament une hausse salariale plus importante que celle proposée par la direction.

Si vous devez prendre un vol Air France ce jeudi, la compagnie vous invite fortement à vérifier via son site internet "si le vol est opéré avant de se présenter à l'aéroport". Il faut dire qu'on s'attend à l'annulation de la moitié des vols long-courriers au départ de Paris. En cause: une grève du personnel pour les salaires qui concernera aussi bien les pilotes que les personnels navigants et au sol.