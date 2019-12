Parachute 400 fois supérieur à l'indemnisation des victimes pour le CEO de Boeing

À la veille de Noël, Dennis Muilenburg avait remis sa démission de son poste de CEO de Boeing . La chaîne CNN précise désormais que ce pas de côté serait accompagné d' une indemnité de quelque 60 millions de dollars . Le montant précis n'est pas encore connu, mais il serait question de quelque 30 millions de plan de pension, un package pension supplémentaire de 11 millions et des stock options de 20 millions.

400 fois plus

Les familles des 346 victimes des crashs de Lion Air et d'Ethiopian Arlines se sont en effet vues proposer une indemnisation de 144.500 dollars.

Ce parachute doré fait grincer des dents. Dennis Muileburg pourrait ainsi quitter l'entreprise avec un pactole plus de 400 fois l'indemnisation proposée aux victimes des crashes. Les familles des 346 victimes des crashs de Lion Air et d'Ethiopian Arlines se sont en effet vues chacune proposer le montant de 144.500 dollars d'un fonds d'assistance financière, affiché à 50 millions de dollars et mis en place par Boeing. Les ayants droit ont jusqu'au 31 décembre pour se manifester auprès du fonds.