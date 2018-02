Paris fait le forcing pour garder l'option Rafale ouverte

Le gouvernement ne s’est toujours pas prononcé officiellement sur cette initiative, qui a placé la décision sur l’achat des nouveaux avions de combat par la Belgique à un niveau beaucoup plus politique. Pendant ce temps, l’appel d’offres officiel se poursuit: la date de remise des dernières offres a été fixée au 14 février. Les seules offres prises en compte dans ce cadre sont celles des deux agences étatiques promouvant l’une le F-35 Lightning II du constructeur américain Lockheed Martin et l’autre l’Eurofighter produit par le consortium éponyme.

Que dit la note juridique française?

Autre preuve que la France entend bien rester dans la course pour le remplacement des F-16 belges, les membres du consortium Rafale (Dassault, Safran et Thales) ont poursuivi et même approfondi ces derniers temps leurs contacts avec les industriels belges et certains acteurs locaux. À l’instar des accords annoncés par Lockheed Martin et Eurofighter, Rafale se prépare à faire de même d’ici peu.