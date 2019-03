Partoune (Liege Airport) pour une régionalisation du contrôle aérien

Le trafic aérien sera à nouveau à l’arrêt au-dessus de l’aéroport de Charleroi (BSCA), ce mercredi matin entre 8h et 10h , a annoncé Skeyes (ex-Belgocontrol), l’entreprise publique chargée du contrôle du trafic aérien. Depuis le début de l’année, les aiguilleurs du ciel ont accumulé 12 jours d’actions de protestation, ce qui a coûté des millions d’euros aux compagnies et entreprises présentes à Liege Airport , a déploré l’aéroport de Bierset dans un communiqué.

La Suède et l’Angleterre passent par un appel au marché pour contrôler leur ciel.

Pour Luc Partoune, cette situation est inadmissible. Le CEO de Liege Airport plaide en faveur d’une régionalisation du contrôle aérien et pour la privatisation de ce service, "qui ne peut en aucun cas être interrompu". "Il est totalement anormal qu’une minorité de contrôleurs aériens mette en danger l’activité économique de notre aéroport, des compagnies aériennes et de leurs clients", a-t-il relevé en ajoutant que "Skeyes n’assure plus le service pour lequel il est payé."