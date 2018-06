Pas de petits profits chez Ryanair

Ryanair leur a gentiment indiqué qu’ils devaient y aller de leur poche. La délégation syndicale composée de Didier Lebbe et d’ Yves Lambot , tous deux de la CNE, et de Paul Buekenhout (LBC) ont dû débourser environ 80 euros pour acheter leur billet.

Ils pensaient emmener avec eux quelques membres du personnel de cabine. Avertie de cette initiative, Ryanair aurait fait savoir la veille aux stewards accompagnateurs que la réunion du 19 était annulée et qu’ils ne devaient plus prendre congé pour effectuer le déplacement. Or il n’en était rien. Les trois stewards basés à Charleroi Airport se sont finalement ravisés, mais leurs trois collègues de Bruxelles ont quand même fait le voyage et à leurs frais.