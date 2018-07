Perte de plus de 60 millions d'euros en 2017 pour Brussels Airlines

Lire plus

Les chiffres communiqués à la BNB sont, eux, transmis selon les normes comptables belges (BGAAP) , ce qui explique les différences. Les deux années précédentes, Brussels Airlines avait fait état, selon les normes comptables belges, de bénéfices nets de 41 (2015) et 15 (2016) millions d'euros.

Pour 2017, il est donc question d'une perte nette de 61,8 millions d'euros. Deux causes, non récurrentes, expliquent ce résultat, selon Brussels Airlines. Le refus de la Commission européenne par rapport aux subsides octroyés pour la sécurisation de l'aéroport représente un impact de 37 millions d'euros. Et des réclamations en matière d'assurances, en lien avec les attentats du 22 mars 2016 à Brussels Airport, ont pesé à hauteur de 21 millions.