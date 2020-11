Perte du satellite Taranis avec de la technologie belge à son bord

Le lanceur léger Vega a enregistré une anomalie dans sa trajectoire huit minutes après son lancement de Kourou dans la nuit de lundi à mardi, conduisant à l' échec de la mission et à la perte de deux satellites européens, a annoncé l'opérateur Arianespace.

Vega emportait notamment Taranis, un satellite français conçu pour observer les phénomènes électromagnétiques radiatifs et lumineux survenant à des altitudes comprises entre 20 et 100 km au-dessus des orages. La société belge Spacebel a fourni le système informatique de démarrage des huit instruments à bord de Taranis, ainsi que le logiciel de vol principal de cette charge utile du satellite.

Objectif de la mission

Baptisé au nom du dieu celte de la foudre et du tonnerre, le nouveau micro-satellite scientifique de l’agence spatiale française CNES devait se pencher sur les étranges manifestations lumineuses qui se produisent pendant les orages à quelques dizaines de km au-dessus de nos têtes. Le but était déterminer si ces éclairs spectaculaires ont une quelconque influence sur la haute atmosphère, sur l’environnement terrestre et le climat, voire sur l’être humain.