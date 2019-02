Perte nette et profonde réorganisation pour Ryanair

D'ici douze mois, la structure de Ryanair va sérieusement changer. Le transporteur irlandais vient de créer quatre filiales aériennes , soit quatre compagnies répondant au nom de Ryanair DAC en Irlande, Ryanair UK au Royaume-Uni, Laudamotion en Autriche et Ryanair Sun en Pologne. Ces filiales auront chacune leur propre directeur général et leur équipe de direction.

Dans son communiqué publié le jour de la présentation de ses résultats trimestriels, Ryanair explique vouloir passer à une structure similaire à celle de son concurrent IAG , qui abrite plusieurs grandes compagnies comme British Airways et Iberia. L'objectif est d'avoir un fonctionnement plus efficace, de réaliser des économies de coûts et de pouvoir envisager des acquisitions de petite taille, telle que celle de Laudamotion, dont la compagnie a pris le contrôle en 2018.

Et les économies de coûts escomptées feront le plus grand bien au champion du low cost. Sur fond de tensions sociales, Ryanair avait déjà averti le marché à deux reprises ces douze derniers mois que ses résultats allaient s'afficher sous les attentes. Nouvelle preuve avec les comptes du troisième trimestre de son exercice comptable 2018-2019: la compagnie fait état d'une perte nette de 20 millions d'euros entre octobre et décembres derniers. Un an plus tôt, les Irlandais avaient dégagé un bénéfice net dépassant les 100 millions d'euros sur la même période.