Peter Gerber devient le nouveau CEO de Brussels Airlines

L'actuel CEO de Lufthansa Cargo, Peter Gerber, dirigera la compagnie aérienne Brussels Airlines à partir du 1er mars en remplacement de Dieter Vranckx promu chez Swiss.

Il y aura bientôt du changement à la tête de Brussels Airlines. Dès le mois de mars prochain, Dieter Vranckx laissera son siège de CEO à l'Allemand Peter Gerber (56 ans), actuellement CEO de Lufthansa Cargo. Rentré chez Lufthsana en 1992, celui-ci remplira également un tout nouveau rôle de représentant en chef du groupe pour les affaires européennes à Bruxelles, indique la compagnie dans un communiqué.

Le conseil d'administration du groupe Lufthansa a par ailleurs nommé Dieter Vranckx au poste de CEO de la filière SWISS, basée à Zurich, à compter du 1er janvier 2021. Une belle promotion donc pour Dieter Vranckx qui prend la direction d’une compagnie qu’il connaît bien et qui pèse plus lourd que Brussels Airlines dans la galaxie Lufthansa.

L'actuel dirigeant de la compagnie a rejoint Brussels Airlines en mai 2018 en tant que directeur financier et directeur général adjoint, et occupe le poste de CEO depuis janvier 2020. Il a notamment dû naviguer dans la tempête du covid qui a contraint la compagnie à négocier ardamment avec l'état belge pour une aide d'urgence de 290 millions d'euros.

Fini la Belgitude à la direction

Avec le départ de Dieter Vranckx, c’est aussi le départ d’un de derniers belges au sommet de la hiérarchie de Brussels Airlines. Peter Gerber sera en effet assisté de Nina Öwerdieck comme CFO of et d’Edi Wolfensberger comme COO. La présidence est assurée uniquement par l’ancienne CEO et COO de la compagnie, Christina Foerster qui partageait auparavant le poste. Jan Smets et Etienne Davignon ont récemment quitté le CA de la compagnie pour être remplacés par Hans Van Bylen, ancien PDG de Henkel et Catherine Vandenborre, CFO d'Elia. Ces deux belges au sein du conseil d’adlinistration y côtoient également Heike Birlenbach et Jorg Beissel.

"Au cours des derniers mois, Brussels Airlines a franchi des étapes importantes dans le cadre de son plan de redressement 'Reboot Plus'. À la fin de cette année, nous aurons accompli plus de 90% de notre restructuration. Le fait d'être déjà aujourd'hui plus efficace que par le passé nous aide à gérer la crise actuelle sans précédent", commente Dieter Vranckx. "Avec un personnel très professionnel et engagé, Peter Gerber et mes collègues du conseil d'administration élargi feront en sorte que Brussels Airlines sorte de la crise plus forte qu'auparavant."