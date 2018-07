Peut-on reprocher à Ryanair son modèle?

Cette béatitude parfaitement compréhensible a fait souffrir des compagnies aériennes bien installées sur le marché, qu’il fût nord-américain, asiatique ou européen. Il est clair qu’aujourd’hui encore, des Air France, Alitalia et autres, en raison de syndicats dépassés, n’ont pas encore compris qu’il est vital de s’adapter aux nouvelles normes dictées par les low cost et en tout cas sur les réseaux domestiques. Nous entendons par là le continent européen.

Le low cost garde ses attraits

Et du coup, les actionnaires s’inquiètent. Peut-être l’image caricaturale de la compagnie est-elle liée à celle de son CEO. O’Leary rapporte, certes, mais la base réclame sa tête. Or il apparaît que la clientèle (les passagers) est de moins en moins cynique dans le choix de ses transporteurs. Plus de considération et moins de mépris pour le personnel seraient un bon début.