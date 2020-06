Place aux curateurs chez Swissport

Les trois curateurs de Swissport vont devoir rapidement prendre une décision sur la reprise des activités. Les syndicats demandent de l'aide au gouvernement pour sauver un maximum d'emplois.

Le tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré officiellement mardi la faillite de Swissport Belgique. Trois curateurs ont été désignés pour traiter ce dossier et décider ou non de l'éventuelle poursuite des activités. Près de 1.500 emplois sont ainsi menacés. L'entreprise de manutention aéroportuaire, responsable de 60% de la manutention à l'aéroport de Zaventem, connaissait déjà d'importantes difficultés économiques ces dernières années et la crise du coronavirus semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Les syndicats ont été reçus ce mardi à 18h au cabinet de la Première ministre Sophie Wilmès. Ils espèrent qu'une solution de reprise de l'activité pourra être trouvée et que le gouvernement les aidera pour préserver un maximum d'emplois, notamment via un soutien financier au secteur et une extension des mesures de chômage économique liées au coronavirus.

Continuité

"Nous attendons une première initiative des curateurs. Nous devons absolument éviter que les compagnies aériennes mettent fin à leur contrat avec Swissport et que Brussels Airport Company fasse de même avec la licence de ce prestataire de services au sol", a déclaré un représentant syndical. "Nous devons garantir la continuité à l'aéroport, car c'est le plus gros problème maintenant que l'un des plus gros clients, Brussels Airlines, retourne au travail la semaine prochaine. Nous espérons qu'il pourra démarrer en toute quiétude", explique Olivier Van Camp du SETCa-BBTK.