Plus de la moitié des vols Ryanair annulés mercredi et jeudi

Cinq à sept vols Ryanair sur dix seront annulés ces mercredi et jeudi en Belgique suite à la grève du personnel de bord de la compagnie aérienne.

Lire plus

Entre 50 et 70% des vols de la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair seront annulés lors de la grève du personnel ces mercredi et jeudi en Belgique, rapporte La Libre.

C'est à Zaventem que le plus grand nombre de vols seront annulés ces 25 et 26 juillet, où près de 70% des vols seront supprimés. L'aéroport de Charleroi, où la mobilisation sera légèrement moins forte, verra tout de même 50% des vols Ryanair annulés depuis et vers l'aéroport wallon.