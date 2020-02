Pré-accord sur les départs volontaires chez Brussels Airlines

Syndicats socialistes et libéraux ont un pré-accord avec la direction de Brussels Airlines sur un plan de départs volontaires dans le cadre du plan Reboot.

Les syndicats socialistes et libéraux sont arrivés à un pré-accord sur un plan de départs volontaires chez Brussels Airlines .

Ce dernier ne comporte pas de nombre de départs précis. La direction veut en effet procéder département par département pour commencer à rendre ses opérations plus efficaces. Les syndicalistes de la CSC y voient un plan de restructuration qui ne dit pas son nom et qui tente d'éviter une partie des indemnités de licenciement à Brussels Airlines.

La direction argumente qu'il n'est juste pas possible à l'heure actuelle de préciser le nombre de départs total. Ceux-ci pourraient se dérouler progressivement jusqu'en 2022.

Du côté du syndicat socialiste on rappelle que le texte final n'a pas encore été signé. "Si des gens veulent partir pour l’une ou l’autre raison, c'est bien de leur en donner l’occasion plutôt que de procéder à des licenciements secs", estime Anita Van Hoof de la SETca. Elle pense que si dans certains services plus de gens partent, cela pourrait aussi donner des opportunités de mobilité interne pour d'autres travailleurs. "Évidemment, si il n'y pas suffisamment de volontaires, on sera dans une autre discussion", tranche la syndicaliste.