Precimetal, discret champion belge de l'aéronautique

Parmi celles-ci, Precimetal, une fonderie de Seneffe qui a réussi à se faire une place au soleil dans ce secteur très concurrentiel. La société wallonne, qui emploie 125 personnes, conçoit et produit des pièces de haute précision en acier et autres alliages pour les gros donneurs d’ordres comme le géant Airbus et le motoriste et équipementier Safran. "Pour Airbus, nous sommes fournisseur de rang un", souligne Philippe Hoste, administrateur délégué. "Nous sommes présents sur l’A320, pour lequel nous fournissons notamment des éléments pour les portes passagers. En tout avec Airbus, nous proposons une centaine d’éléments de référence. Pour Safran, nous fabriquons des verrous pour les trappes des trains d’atterrissage" ajoute l’entrepreneur, ancien patron de Sonaca Montréal. L’entreprise fournit même une pièce du circuit d’huile du moteur M88 qui équipe l’avion de combat Rafale.