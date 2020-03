Quel impact sur Brussels Airport et Airlines de l'interdiction de débarquer aux USA?

5 vols US par semaines pour Brussels Airlines

Brussels Airlines opère quotidiennement un vol vers New York . Chaque semaine, quatre vols s'envolent vers Washington DC. La compagnie vole également en partage de codes avec Air Canada et United Airlines. Qu'adviendra-t-il de ces vols? "Il est encore trop tôt. L'information est encore actuellement en suspend. Une réunion est organisée entre compagnies, explique Wencke Lemmes, porte-parole.

"Pour l'heure, tout le personnel affecté aux vols italiens sont répartis sur les autres vols." Néanmoins, la compagnie fait face à une demande en berne, des annulations et des absences à l'embarquement en hausse. "Chaque nous nous évaluons les restrictions éventuelles et adaptons nos plans de vols."

Préserver ses slots coûte que coûte

Ces derniers temps, certaines compagnies ont décidé de voler quasi à vide pour éviter ce risque. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a donc annoncé mardi prendre une mesure d'urgence: cette règle du "Take it or loose it" est suspendue "à titre temporaire". La législation européenne va aussi être adaptée de manière à permettre aux compagnies de conserver leurs créneaux horaires même si, en raison du coronavirus, leurs vols sont annulés.