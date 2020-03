Quelle place pour Brussels Airlines si Lufthansa est nationalisée?

En cas de (semi-)nationalisation de Lufthansa, quelle place aura Brussels Airlines dans les plans de l’État allemand? "L’aide allemande sera importante et elle va impliquer le groupe Lufthansa. Mais croire que les Allemands ne donnent qu’aux Allemands est une erreur. Ils restent solidaires avec leurs autres participations", assure Étienne Davignon, président de Brussels Airlines. "Lufthansa restera une société internationale et pas une société allemande", insiste celui qui a presque tout connu dans l’aérien belge.

Mais pour d’autres, la vraie question pour Brussels Airlines est ailleurs. "Le futur de Brussels Airlines n’était pas du tout assuré même sans la crise. À mon avis, le problème de fond et stratégique est toujours là. Il n’a jamais disparu et n’a jamais été réglé. Il y a un grand doute sur la viabilité d’une compagnie coincée entre les grands comme Iberia ou British Airways et les sociétés à bas prix. En plus, la crise actuelle touche la compagnie à un moment délicat, car le futur de la compagnie n’était pas clair au sein de Lufthansa. Bruxelles n’est pas un hub principal dans le paysage mondial. Ce n’est pas évident de trouver une place à long terme viable pour une société pareille, la tâche est d'autant plus ardue dans les conditions actuelles", insiste Paul Verdin, professeur en stratégie à Solvay.