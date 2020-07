Réorganisation chez Hexcel Composites: 54 emplois menacés

Quarante-quatre emplois et dix contrats temporaires sur 152 sont menacés. L'unité de fabrication de Hexcel Composites à Welkenraedt produit des pièces en structure "nid d'abeilles" pour l'aviation civile et militaire, les hélicoptères et le domaine spatial. L'entreprise travaille notamment pour des grands constructeurs comme Airbus ou Safran.