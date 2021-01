Résultats contrastés pour Airbus et Boeing en 2020

Airbus a livré un tiers d’avions en moins qu’en 2019, mais les fournitures de Boeing ont été 2,5 fois moindres. Et 2019 était déjà une mauvaise année.

Les résultats de Boeing et d’Airbus en termes de livraisons et de commandes en 2020 montrent que l’avionneur européen s’en est mieux tiré. Cela s’explique surtout par le fait que Boeing a accumulé les déconvenues. En plus des effets de la pandémie, le constructeur de Seattle a souffert de la mise au sol des 737 Max et de problèmes de mise au point de son long-courrier 787.

556 avions commerciaux Airbus a livré 556 avions commerciaux en 2020, soit 34% de moins qu’un an plus tôt.

Boeing a livré 157 avions de ligne l’an dernier, 2,5 fois moins qu’un an plus tôt et 5 fois moins qu’en 2018. Habituellement, 7 avions livrés par Boeing sur 10 étaient des 737. Or, mis au sol, il n’a recouvert son certificat de navigabilité de la FAA (Federal aviation administration) que le 18 novembre 2020 et il a fallu attendre le 29 décembre pour voir un premier vol commercial du Max (American Airlines) avec passagers payants à bord. Le redémarrage ne sera que progressif car tous les équipages devront repasser sur simulateurs.

Airbus lance les "e-livraisons"

Chez Airbus, on a livré 556 avions commerciaux à 87 clients, ce qui est quand même 34% de moins qu’un an plus tôt. La famille des monocouloirs A320 est largement en tête, avec 446 appareils, dont 431 de la nouvelle génération (Neo).

Pour l’anecdote, Airbus a développé un système d’"e-livraisons" qui a concerné 25% des fournitures. En gros, il permet aux équipes d’achat des compagnies de se déplacer moins et d’effectuer les transactions finales par voie électronique. Il ne reste plus qu’aux équipes techniques de prendre l’avion en compte!

Airbus termine peu à peu son programme A380 et il en sera de même pour Boeing avec son 747.

Inquiétudes en long-courrier

En matière de commandes, Airbus a atteint le score de 383 unités ou, plus exactement, 268 commandes "nettes" si l’on tient compte des annulations de l’année. Le petit A220 hérité de Bombardier a bien performé avec 64 nouveaux ordres d’achat, ce qui en fait le premier dans sa catégorie. La famille A320 est toujours en tête avec 296 commandes, dont 37 pour l’A321XLR qui se positionne bien comme long-courrier monocouloir.