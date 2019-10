Retour de l'incertitude dans le contrôle aérien belge

Alors qu'un accord social avait été conclu mi-septembre, le syndicat chrétien s'était donné le temps de l'analyser. C'est chose faite, et pour l'ACV, c'est non!

L'accord avait été approuvé par la direction et les syndicats socialiste et libéral tandis que l'ACV s'était abstenu , le temps d'en discuter en interne.

Insatisfaction

Il ressort toutefois aujourd'hui que la proposition a été rejetée unanimement par l'organisation syndicale la plus importante de Skeyes. Kurt Callaerts parle d'une insatisfaction particulière à l'égard du manque permanent de personnel et du manque de gestion de la fatigue, contre laquelle doivent lutter les contrôleurs aériens. "Ils sont à l'horaire 15 shifts sur 16 jours. On dissimule ainsi le manque de personnel."