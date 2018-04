Révolution pour l'aviation et les voyages

Il s’agissait certes encore d’un vol d’essai , l’A321 LR étant toujours en cours de certification. Mais l’avion était configuré dans des conditions similaires à un vol commercial puisqu’il transportait onze techniciens et cinq membres d’équipage, ainsi que 165 mannequins, soit l’équivalent de 180 personnes à bord.

Si l’A321 a pu effectuer ce vol de 10 heures et 50 minutes entre l’île de l’océan Indien et Toulouse, soit une distance supérieure à 8.300 kilomètres, c’est parce qu’il s’agit d’une version particulière de l’A321, le plus imposant appareil de la très prolifique famille des moyen-courriers A320.