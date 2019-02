Richard Branson veut aller dans l'espace d'ici juillet

Le milliardaire britannique Richard Branson prévoit de voyager juste au-dessus de la frontière de l'espace , à bord du vaisseau de sa société Virgin Galactic, d'ici quatre ou cinq mois. "Je voudrais y aller pour le 50e anniversaire du jour où on a marché sur la Lune, c'est notre plan", explique le patron du groupe Virgin. Il assistait jeudi à un événement en l'honneur de Virgin Galactic au musée de l'air et de l'espace de Washington. Pour rappel, les astronautes américains de la mission Apollo 11 ont aluni le 20 juillet 1969.

Virgin Galactic est l'une des deux sociétés, avec Blue Origin (de Jeff Bezos, Amazon), dans la course pour envoyer des passagers juste au-dessus de la frontière de l'espace pendant quelques minutes.

Ces sociétés veulent faire voyager des centaines voire des milliers de personnes dans de courts vols "suborbitaux", c'est-à-dire qui n'iront pas en orbite terrestre. Ces missions seront bien plus courtes et abordables que le projet de SpaceX, d'Elon Musk (Tesla) qui prévoit d'emmener un milliardaire japonais autour de la Lune, au plus tôt en 2023.