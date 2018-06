Rolls-Royce annonce la suppression de 4.600 emplois

En janvier, il avait annoncé qu'il pourrait vendre l'essentiel de ses activités de marine civile en difficulté, à la faveur d'une réorganisation annoncée en trois pôles aéronautique, défense et systèmes de propulsion et d'énergie. Dans la foulée de cette première annonce pour cette année, la réorganisation annoncée ce jeudi "vise à réduire le nombre de niveaux d'encadrement et sa complexité", afin de "créer une organisation plus simple, plus dynamique et plus saine avec des responsabilités plus claires, une productivité plus importante et des prises de décision plus rapides", a expliqué le groupe dans un communiqué.