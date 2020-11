Ryanair avance unilatéralement face aux syndicats

Le bras de fer entre syndicalistes et travailleurs bat son plein chez Ryanair. Selon la CNE et ACV PULS, le dialogue social est rompu et Ryanair veut passer à la phase 2 de la procédure Renault unilatéralement . 172 emplois parmi le personnel de cabine sont sur la sellette à Charleroi et Zaventem. Les pilotes seront épargnés, car ils auraient accepté une réduction de salaire.

Le 2 novembre dernier, la compagnie a indiqué lors des résultats semestriels de son exercice décalé que sa position de cash était encore de 4,5 milliards d’euros malgré une perte nette de 197 millions sur 6 mois jusqu’au 30 septembre. Certes, la compagnie s’attend à des pertes encore plus importantes au deuxième semestre, mais quand elle se projette "au-delà de la crise de Covid-19 et de l'émergence de vaccins efficaces au début de 2021", le groupe Ryanair "s'attend à avoir une base de coûts plus faibles, un bilan plus solide, ce qui nous permettra de financer des tarifs plus bas et d'ajouter de nouveaux avions avec des coûts plus bas pour profiter des nombreuses opportunités de croissance qui seront disponibles sur tous les marchés à travers l'Europe, en particulier là où les compagnies aériennes concurrentes ont considérablement réduit leur capacité ou ont fait faillite."