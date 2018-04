Ryanair commande 25 avions Boeing pour 3 milliards de dollars

Cet appareil "a 8 sièges de plus que les 189 places de nos Boeing 737 800 et incorpore des moteurs dernier cri qui vont réduire notre consommation de carburant et les émissions sonores", s'est félicité le directeur financier de Ryanair, Neil Sorahan. Les premiers appareils seront livrés au printemps 2019, a-t-il expliqué. Ils aideront Ryanair à atteindre son objectif de transporter 200 millions de passagers par an d'ici 2024, alors que son record est de 129 millions de passagers en 2017.