Ryanair entre dans le top 10 des gros pollueurs européens

À côté des entreprises actives dans le charbon, on retrouve désormais Ryanair dans le top 10 des plus gros émetteurs de CO2 européens. Inévitable, selon l'ONG Transport & Environnement, alors que rien n'est fait d'un point de vue législatif pour diminuer les émissions de l'aérien.

Ryanair rejoint le club peu enviable des plus gros pollueurs européens , c’est ce qui ressort des statistiques officielles de l’Union européenne calculées dans le cadre de l'ETS (European Trading Scheme). "Cela devait arriver, Ryanair est la plus grande compagnie aérienne européenne avec la plus grosse croissance . Ils étaient douzièmes l’année passée et dix-septième l’année d’avant", nous explique Andrew Murphy en charge de l’aviation au sein de l’ONG Transport et Environnement (T&E).

"Ryanair est la compagnie aérienne la plus verte et la plus propre d’Europe. Les passagers voyageant sur Ryanair ont les émissions de CO2 par km parcouru les plus faibles de toutes les compagnies aériennes", réagit de son côté la compagnie irlandaise. Ryanair indique ainsi que ses émissions par passagers sont 25% plus basses que celles des quatre autres plus grandes compagnies européennes. Les clients de Ryanair sont aussi invités à participer à des donations volontaires pour compenser leur empreinte carbone.